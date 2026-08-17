Bangkok Chain Hospital: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bangkok Chain Hospital veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.14 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.160 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2.98 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.02 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch