Bangkok Chain Hospital präsentierte Quartalsergebnisse

Bangkok Chain Hospital äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0.20 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bangkok Chain Hospital 0.140 THB je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.19 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 3.03 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch