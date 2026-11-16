Bangkok Chain Hospital gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bangkok Chain Hospital liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bangkok Chain Hospital die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.20 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.140 THB je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5.31 Prozent auf 3.19 Milliarden THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.03 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch