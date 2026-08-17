Bangkok Chain Hospital: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bangkok Chain Hospital äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.14 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.160 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1.32 Prozent auf 2.98 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel hatte Bangkok Chain Hospital 3.02 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch