Bangkok Bank: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bangkok Bank hat sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 4.97 THB gegenüber 7.22 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11.69 Prozent auf 59.70 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 67.60 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 5.13 THB je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 40.05 Milliarden THB gerechnet.

Redaktion finanzen.ch