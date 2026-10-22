Bangkok Bank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bangkok Bank präsentierte am 20.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4.97 THB. Im Vorjahresviertel waren 7.22 THB je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11.69 Prozent auf 59.70 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel hatte Bangkok Bank 67.60 Milliarden THB umgesetzt.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 5.13 THB prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 40.05 Milliarden THB umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.ch