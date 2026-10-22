Bangkok Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bangkok Bank hat am 20.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.75 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.12 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.79 Milliarden USD – eine Minderung von 14.23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.09 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch