Bangkok Aviation Fuel Service stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bangkok Aviation Fuel Service hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.05 THB. Im Vorjahresviertel hatte Bangkok Aviation Fuel Service 0.070 THB je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 824.5 Millionen THB in den Büchern – ein Minus von 8.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bangkok Aviation Fuel Service 900.7 Millionen THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch