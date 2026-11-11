Bangkok Aviation Fuel Service öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bangkok Aviation Fuel Service hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.05 THB wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite hat Bangkok Aviation Fuel Service im vergangenen Quartal 824.5 Millionen THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8.46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bangkok Aviation Fuel Service 900.7 Millionen THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch