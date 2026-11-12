Bangkok Airways: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bangkok Airways gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.64 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.500 THB je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.54 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11.44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bangkok Airways einen Umsatz von 5.87 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.ch