Bangkok Airways veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bangkok Airways hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.16 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bangkok Airways ein EPS von 0.190 THB je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Bangkok Airways 5.22 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1.80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.13 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch