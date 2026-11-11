Bangkok Airways verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bangkok Airways stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.64 THB, nach 0.500 THB im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 6.54 Milliarden THB vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bangkok Airways 5.87 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch