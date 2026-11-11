Bangkok Airways stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bangkok Airways hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.64 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bangkok Airways 0.500 THB je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bangkok Airways im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.54 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 5.87 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch