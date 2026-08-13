Bangkok Airways: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bangkok Airways hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.16 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.190 THB erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1.80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.22 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 5.13 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch