Bangkok Airways öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bangkok Airways hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.16 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.190 THB je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1.80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.22 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.13 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch