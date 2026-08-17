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17.08.2026 06:37:00
Bang Overseas: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Bang Overseas lud am 14.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.25 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.25 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Bang Overseas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 572.0 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17.78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 485.6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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