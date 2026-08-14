Banestes präsentierte Quartalsergebnisse

Banestes hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0.36 BRL je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Banestes noch ein Gewinn pro Aktie von 0.020 BRL in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.67 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 10.04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.52 Milliarden BRL in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch