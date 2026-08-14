BANESTES hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

BANESTES hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.36 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BANESTES 0.020 BRL je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.67 Milliarden BRL – ein Plus von 10.04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BANESTES 1.52 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch