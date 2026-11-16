Bando Chemical Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bando Chemical Industries hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 58.83 JPY gegenüber 52.43 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 32.55 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30.00 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch