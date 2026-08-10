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10.08.2026 06:37:00
Bando Chemical Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Bando Chemical Industries hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 67.55 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 63.54 JPY erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bando Chemical Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 32.21 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 29.09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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