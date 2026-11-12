BANDAI NAMCO öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BANDAI NAMCO äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.24 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.210 USD je Aktie erzielt worden.

BANDAI NAMCO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.51 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7.83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.33 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch