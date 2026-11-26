Bancorp Southern Indiana hat am 24.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 1.93 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bancorp Southern Indiana noch ein Gewinn pro Aktie von 1.67 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12.25 Prozent auf 9.5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch