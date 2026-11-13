Bancorp 34 zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bancorp 34 hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.33 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.240 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6.77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch