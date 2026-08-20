Bancorp 34 präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bancorp 34 liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bancorp 34 die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Bancorp 34 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.320 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bancorp 34 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0.22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13.8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 13.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch