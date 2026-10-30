Banco Santander präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Banco Santander lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Auf der Umsatzseite hat Banco Santander im vergangenen Quartal 200.35 Milliarden BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Banco Santander 190.63 Milliarden BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch