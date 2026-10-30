Banco Santander Central Hispano, gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Banco Santander Central Hispano, hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0.26 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Banco Santander Central Hispano, noch ein Gewinn pro Aktie von 0.270 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 39.00 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 11.47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34.99 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch