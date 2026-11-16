Banco Popular stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Banco Popular hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5.52 COP. Im Vorjahresviertel hatte Banco Popular 3.40 COP je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 4’188.81 Milliarden COP gegenüber 3’865.60 Milliarden COP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch