Banco Monex: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Banco Monex lud am 05.06.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 218.65 MXN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 269.67 MXN je Aktie erzielt worden.

Banco Monex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.99 Milliarden MXN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.44 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch