|
08.06.2026 06:37:00
Banco Monex: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Banco Monex lud am 05.06.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 218.65 MXN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 269.67 MXN je Aktie erzielt worden.
Banco Monex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.99 Milliarden MXN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.44 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Belimo: Der stille KI-Profiteur
Belimo steht selten im Rampenlicht der Börse, doch genau das macht den Hidden Champion spannend. Das Unternehmen profitiert von Energieeffizienz, Gebäudedigitalisierung und dem Boom der Rechenzentren. Nach der jüngsten V-förmigen Erholung ruft nun der Gipfel.Weiterlesen!
3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML
inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit schwachem Wochenausklang -- SMI geht freundlich ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Minus -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt notierte vor dem Wochenende im Plus. Der deutsche Leitindex schwankte zwischen Gewinn- und Verlustzone. An der Wall Street geht es nach unten. Die Börsen in Fernost gaben am Freitag nach.