Banco Mercantil de Investimentos SA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Banco Mercantil de Investimentos SA hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 0.75 BRL gegenüber 0.450 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Banco Mercantil de Investimentos SA 10.1 Millionen BRL umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 42.69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 17.6 Millionen BRL umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch