Banco Mercantil de Investimentos: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Banco Mercantil de Investimentos veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.75 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Banco Mercantil de Investimentos 0.450 BRL je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.1 Millionen BRL – eine Minderung von 42.69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17.6 Millionen BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.ch