Banco Macro legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Banco Macro lud am 19.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Banco Macro hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 323.37 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 233.24 ARS je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 41.63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1’920.41 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 1’355.93 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch