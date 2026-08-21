Banco Macro: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Banco Macro präsentierte am 19.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 323.37 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Banco Macro 233.24 ARS je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 41.63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1’920.41 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1’355.93 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch