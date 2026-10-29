Banco Latinoamericano De Exportaciones präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Banco Latinoamericano De Exportaciones präsentierte in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 1.48 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Banco Latinoamericano De Exportaciones ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1.48 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 99.2 Millionen USD – eine Minderung von 52.59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 209.3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch