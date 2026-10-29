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29.10.2026 06:37:00
Banco Latinoamericano De Exportaciones präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Banco Latinoamericano De Exportaciones präsentierte in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 1.48 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Banco Latinoamericano De Exportaciones ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1.48 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 99.2 Millionen USD – eine Minderung von 52.59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 209.3 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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