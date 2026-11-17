Banco Invex veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.09 MXN gegenüber 0.640 MXN im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.2 Millionen MXN – ein Plus von 25.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Banco Invex 12.0 Millionen MXN erwirtschaftet hatte.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0.087 MXN ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 1.10 Milliarden MXN erwartet.

Redaktion finanzen.ch