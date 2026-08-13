Banco Invex hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Banco Invex hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4.13 MXN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3.17 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Banco Invex im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.71 Milliarden MXN. Im Vorjahresviertel waren 8.31 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch