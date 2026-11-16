Banco do Nordeste do Brasil zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Banco do Nordeste do Brasil hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5.40 BRL. Im Vorjahresviertel hatte Banco do Nordeste do Brasil 6.67 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Banco do Nordeste do Brasil im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.27 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 4.93 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch