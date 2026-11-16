Banco do Nordeste do Brasil verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Banco do Nordeste do Brasil liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Banco do Nordeste do Brasil die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5.40 BRL präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Banco do Nordeste do Brasil ein EPS von 6.67 BRL je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.27 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 7.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.93 Milliarden BRL in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch