Banco del Caribe (B) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Banco del Caribe (B) hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 16.75 VES. Im Vorjahresviertel waren 5.36 VES je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 659.16 Prozent auf 25.75 Milliarden VES. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.39 Milliarden VES erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch