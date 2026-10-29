Banco del Caribe (A): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Banco del Caribe (A) hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 16.75 VES, nach 5.36 VES im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Banco del Caribe (A) im vergangenen Quartal 25.75 Milliarden VES verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 659.16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Banco del Caribe (A) 3.39 Milliarden VES umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch