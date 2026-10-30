Banco del Bajio: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Banco del Bajio präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.50 MXN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.91 MXN je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.13 Milliarden MXN – eine Minderung von 1.26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11.27 Milliarden MXN eingefahren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1.54 MXN ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 6.34 Milliarden MXN erwartet.

Redaktion finanzen.ch