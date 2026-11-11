Banco de Venezuela SACA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Banco de Venezuela SACA hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 59.33 VES. Im letzten Jahr hatte Banco de Venezuela SACA einen Gewinn von 7.98 VES je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 399.42 Milliarden VES gegenüber 49.86 Milliarden VES im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch