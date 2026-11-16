Banco de Occidente SA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Banco de Occidente SA lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 647.49 COP. Im Vorjahresviertel waren 978.08 COP je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Banco de Occidente SA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2’786.78 Milliarden COP. Im Vorjahresviertel waren 2’372.35 Milliarden COP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch