Banco de Bogota SA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Banco de Bogota SA hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 667.70 COP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1098.68 COP je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4’487.29 Milliarden COP vermeldet – das entspricht einem Plus von 8.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4’148.19 Milliarden COP in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch