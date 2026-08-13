Banco Davivienda verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Banco Davivienda hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1319.18 COP, nach 881.86 COP im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 7’045.78 Milliarden COP gegenüber 5’687.91 Milliarden COP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch