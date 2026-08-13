Banco BTG Pactual: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Banco BTG Pactual veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 1.02 BRL. Im letzten Jahr hatte Banco BTG Pactual einen Gewinn von 0.860 BRL je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 33.11 Milliarden BRL beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.40 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch