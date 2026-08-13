Banco BTG Pactual SA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Banco BTG Pactual SA hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.02 BRL gegenüber 0.860 BRL im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 33.11 Milliarden BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16.59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Banco BTG Pactual SA einen Umsatz von 28.40 Milliarden BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.ch