BANCO BRASIL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BANCO BRASIL hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.17 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.390 BRL erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BANCO BRASIL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 2.47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 93.48 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 95.85 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch