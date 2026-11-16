Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 15.98 COP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5.45 COP je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 3’471.24 Milliarden COP gegenüber 3’038.32 Milliarden COP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch