Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 15.98 COP beziffert, während im Vorjahresquartal 5.45 COP je Aktie in den Büchern standen.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3’471.24 Milliarden COP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14.25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3’038.32 Milliarden COP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch