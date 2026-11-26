Banco BBVA Argentina äusserte sich am 24.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0.18 USD gegenüber 0.130 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.13 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 2.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.16 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch